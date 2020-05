Dia do Trabalhador: Desemprego volta a crescer

Um dia antes da comemoração do Dia do Trabalhador, um estudo do IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD Contínua), mostrou que o desemprego no país aumentou de 10,9% para 12,2% considerando os últimos dois trimestres, o que representa um aumento de 1,2 milhões de pessoas desempregadas.

Esse aumento no desemprego é causado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), no qual levou governadores do Brasil inteiro é adotar praticas de isolamento social e fechamento no comércio, exceto os essenciais.

No entanto, o número consegue ser menor do que foi o primeiro trimestre de 2019, quando o Brasil registrava 12,7% desempregados.

O resultado desse aumento se reflete na busca pelos CATEs reabertos recentemente na capital paulista. Segundo balanço divulgado pela gestão municipal, os serviços relativos ao seguro-desemprego representaram 60% dos atendimentos nesta última quinta-feira (30).

Em reportagem divulgada em março, ainda no inicio da crise causado pela Covid-19, o Jornal SP Norte já mostrava que funcionários estavam sendo demitidos, e que saia mais prejudicado eram os trabalhadores sem registro em carteira, como foi o caso de Lucas Oliveira.

“Não houve negociação, simplesmente disseram que não teriam mais condições de me manter na empresa”, desabafa.

Desemprego ainda crescerá mais

Um estudo divulgado pela Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas) revela que a crise deixará 12,6 milhões de pessoas desempregadas no país, o que representa uma taxa de 23,8%.

No mundo inteiro desemprego chegou a níveis preocupantes. Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho aponta que 30 milhões de pessoas estão desempregadas. Antes de entrar na crise, o país registrava uma taxa de desemprego de 3,6% , a menor em 51 anos e considerada pleno emprego.

“Apagão” nas estatísticas

Apesar do resultado negativo, o estudo do IBGE revelou dados coletados até março, ou seja, a número deve estar ainda maior. No entanto é capaz de não sabermos a quantidade, pois o Instituto interrompeu a coleta presencial de dados e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), registro do emprego formal no país, foi suspensa pelo governo.