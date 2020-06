Dia dos Namorados em tempos de quarentena

A pandemia do coronavírus (covid-19) vem transformando nossas vidas e como nossas formas de relações. Enquanto não existir uma vacina contra o vírus, a melhor forma de combater a doença é ficando em casa. Por isso, muitos namorados estão deixando de se ver para se proteger contra a doença.

Além disso, desde o mês de março o Estado de São Paulo tem passado por uma quarentena, que foi flexibilizada em algumas regiões no inicio do mês de junho, no entanto, locais como restaurantes e cinemas, que promovem aglomerações, seguem fechados.

Quem tem ajudado durante este período foram os aplicativos de conversas e vídeo-chamadas. Eles têm matado um pouco a saudade dos amantes que moram distantes.

Já para quem mora juntos, a dificuldade é outra: “Como celebrar algo especial sem sair de casa?” Respondendo essa pergunta, existem algumas formas de comemorar a data sem se expor ao vírus, no entanto, todas elas envolvem a criatividade, confira:

Jantar romântico na varanda – Como não é possível ainda jantar fora, usar um espaço não habitual, mas que seja aconchegante, pode ser uma excelente opção;

Piquenique no quintal – Se você mora em uma casa com um quintal, então certamente essa é a sua melhor opção para comemorar o Dia dos Namorados. Prepare o ambiente com comidas simples e um local arejado dará uma sensação de liberdade para o casal;

“Façam vocês mesmos” – A outra opção é o casal se arriscar na cozinha juntos. Nesta alternativa, a comemoração acontece tanto no jantar como na preparação dele.

Pesquisa Dia dos Namorados

Em razão da pandemia, 53% das pessoas pretendem comemorar o Dia dos Namorados virtualmente neste ano, enquanto 33% disseram que vão se encontrar pessoalmente e 13% afirmaram que não vão celebrar o dia. A pesquisa feita pela Capital Research, empresa de investimentos.

Neste cenário, 43% dos participantes disseram que vão comprar o presente online, enquanto apenas 6% o farão em shoppings. No ano passado, 21% adquiriam os presentes pela internet e 34% o fizeram em centros comerciais.

Segundo a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo, 60% dos donos de lojas do estado preveem queda de 40% nas vendas em relação ao ano passado nesta que é uma das datas que tradicionalmente mais movimenta o comércio nacional.

O levantamento foi realizado de forma 100% virtual e contou com mais de 8 mil respondentes, em todas as regiões do Brasil, sendo 44% residente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Lives X Cinema

Enquanto os cinemas sofrem com o período da quarentena, as lives nas redes sociais têm se tornado popular, e neste ano elas serão o programa do casal para 37% dos entrevistados. No ano passado a preferência das lives eram de apenas 7%.

Os cinemas são um dos serviços que mais atraem público para celebrar o Dia dos Namorados. Segundo a pesquisa, apenas 6% responderam que vão comemorar o dia 12 de junho em frente à telona, enquanto 28% disseram ter feito isso em 2019.

Com base no faturamento do setor no ano passado, revelado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), estima-se que o setor já tenha perdido R$ 675 milhões, considerando os três meses de fechamento até aqui.