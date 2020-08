Dia dos Pais deve fazer comércio aumentar em 20%, diz ACSP

O Dia dos Pais vem aí (9/08) e promete movimentar o varejo de São Paulo. Segundo a Associação Comercial São Paulo (ACSP), a data promete aumentar as vendas em até 20% quando comparado com os 10 primeiros dias de julho.

O economista Marcel Solimeo da ACSP destaca que o possível resultado positivo não ocorre apenas com a data comemorativa, mas também por conta do apelo afetivo que o isolamento social proporcionou às famílias:

“Tendo em vista não apenas o apelo dessa data, mas também o fato de que muitos que não puderam presentear as pessoas durante o período do isolamento, agora poderão aproveitar as promoções para comprar”, comenta o economista.

Desde o dia 26 de junho, a cidade de São Paulo está na Fase 3 Amarela do Plano São Paulo. A etapa permite a reabertura de alguns setores do comércio, funcionando por até 6h e com capacidade total de até 60%.

A atualização do Plano São Paulo deve ocorrer na próxima sexta-feira (7), e a expectativa é que a cidade de São Paulo avance para a Fase 4 Verde, no qual permitirá uma reabertura ainda maior dos comércios.

Esse movimento, segundo Solimeo, aumentará ainda mais as vendas na capital paulista. Com a volta do funcionamento de outras atividades e mais gente circulando pela cidade, as vendas do varejo deverão ser beneficiadas.

“Embora venha ocorrendo ligeira melhora do emprego e da renda, como as perdas foram muito fortes durante o isolamento, na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda ainda é muito grande”, destaca.

Contudo, Solimeo avalia que, até o final do ano, a tendência é de que o varejo possa espelhar um movimento próximo ao que apresentava no início da pandemia.

Fotos: Roberto Parizotti/FotosPublicas