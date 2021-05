Dia internacional do cão-guia: momento de ressaltar sua importante atuação

O cão-guia é o animal de estimação treinado para ajudar pessoas portadoras de deficiência visual nas suas tarefas do dia a dia, que auxilia seus tutores tanto em passeios, como nas realizações de atividades de uma forma segura. Por isso, neste dia internacional do cão guia, comemorado em 28 de abril, a DogHero, maior empresa de prestação de serviços para animais de estimação da América Latina, faz um lembrete sobre essa realidade tão importante de inclusão social.

A data é resultado de um trabalho que vem sendo realizado desde a antiguidade, e que gera um forte impacto na qualidade de vida das pessoas que precisam de apoio por causa da deficiência visual.

Segundo o Censo do IBGE (2010), 3,4% da população é portadora de necessidades visuais. E, somente no Estado de São Paulo, dentre o total de pessoas com deficiência (3 milhões), a maioria possui algum tipo de deficiência visual (40%).

“Queremos aproveitar esta ocasião para conscientizar a todos do grande papel que o cão-guia desempenha na vida de muitas pessoas. Um animal que possui uma ligação de carinho muito forte com os humanos e se torna verdadeiramente um grande amigo, protetor e companheiro. Vários desafios são enfrentados por quem possui deficiência visual, e o cão-guia acaba por transformar e salvar muitas vidas”, explica Thaís Matos, médica veterinária e especialista da área de Confiança & Segurança da DogHero.

Conheça algumas curiosidades sobre esses cãezinhos trabalhadores!

Qualquer raça pode ser um cão-guia? – Depende! Os cachorros precisam ser alertas, inteligentes, fortes e focados. Por isso, nem todas as raças se enquadram nesse trabalho. No geral, Labrador, Golden Retriever e Pastor Alemão são os mais usados. Em alguns casos, o Border Collie pode ser treinado.

É possível brincar normalmente com um cão guia? – Não! Embora sejam animais muito dóceis e sociáveis, se você encontrar um cão-guia na rua, não o distraia. O animal precisa estar focado no trabalho e não deve receber carinhos nem petiscos para não perder a atenção. Caso ele esteja parado com o tutor e você queira interagir com ele, pergunte para a pessoa se aquele é um bom momento para isso. No entanto, o ideal é que quando o animal estiver com a guia de treinamento para cães (peitoral com alça de trabalho), ele não seja distraído por estranhos.

O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente? – Sim! Segundo a Lei n° 11.126 (2005) a pessoa com deficiência visual tem direito a entrar com o cão guia em qualquer lugar. Desta maneira, seja o estabelecimento público ou privado, o cão guia tem passe livre.

O cão-guia se aposenta? – Sim! O trabalho é intenso e requer muita dedicação do pet. Por isso, ele também tem direito a aposentadoria. No geral, um cão guia se aposenta depois de 7 ou 8 anos de trabalho.

O cão-guia faz parte de um grupo de cães de assistência – Divididos nas seguintes atuações: Cães de serviço, que atuam ajudando autistas, diabéticos (há diferença no cheiro da glicemia), dando alerta e auxiliando na mobilidade; Cães ouvintes, que são capazes de reconhecer e alertar o tutor sobre sons importantes como telefone, campainhas, ou bebê chorando, por exemplo e, o Cão-guia, que auxilia pessoas com deficiência visual, dando mais mobilidade, segurança e independência.