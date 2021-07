‘Dia Mundial do Chocolate’: comemore a data com o seu pet

Seja ao leite, amargo, com castanhas, avelã, entre diversas opções, o chocolate faz parte da vida de muitas pessoas. Segundo pesquisa da ABICAB, seu consumo é apreciado por grande parte dos brasileiros (75%), e há ainda aqueles que não o trocam por nada (35%).

Diante de tanta paixão por esta deliciosa iguaria, no dia ‘Mundial do Chocolate’, 07 de julho, a DogHero, maior empresa de serviços para pets da América Latina, preparou uma receita de brigadeiro para pets, para que os tutores possam compartilhar essa sensação de bem-estar com o seu animal de estimação.

Com isso, a médica veterinária Thais Matos, da área de Confiança & Segurança da DogHero , alerta os pais e mães de pets de que chocolate faz mal para os animais de estimação. “Mesmo um pequeno pedaço é suficiente para intoxicar o cão. Algumas substâncias presentes no chocolate podem ser perigosas para os pets, como as metilxantinas. Essas, são facilmente absorvidas pelo estômago e intestino e distribuídas por todo o corpo, com efeitos nocivos ao sistema nervoso central e ao coração”.

O brigadeiro para o pet é simples de fazer e o tutor também pode comer. E, segundo a orientação da médica veterinária, “nada de incrementar a receita com ingredientes que podem fazer mal para o cãozinho”.

Veja como fazer brigadeiro para o pet e comemore o ‘Dia Mundial do Chocolate’ com seu animal de estimação:

Ingredientes:

½ xícara de chá de pasta de amendoim (sem açúcar, sem sal e sem xilitol);

1 colher de sopa de mel natural;

4 colheres de sopa de manteiga;

1 copo de aveia;

¼ de copo de frutas secas (abacaxi é uma boa opção);

¼ de copo de alfarroba.

Modo de preparo: em uma panela, derreta a pasta de amendoim, o mel e a manteiga, mexendo sempre, até misturar bem os ingredientes. Em seguida, coloque o conteúdo da panela sobre a aveia, as frutas secas e a alfarroba, misturando bem. Cubra a assadeira com uma folha de papel manteiga e, com uma colher, vá separando o brigadeiro em pequenas porções. Armazene no freezer até congelar. Retire e sirva ao pet, mas sempre com moderação.

Nível nutricional: a pasta de amendoim é rica em vitamina E, que ajuda a aumentar a imunidade do pet. O mel natural tem propriedades antibióticas, contribuindo para a imunidade. A aveia possui fibras que facilitam a digestão. A alfarroba é rica em açúcares naturais e contêm vitaminas e minerais .

Muita atenção! A receita sugerida não é recomendada para pets alérgicos e/ou intolerantes a um ou mais dos ingredientes mencionados. Na dúvida, consulte o médico veterinário.