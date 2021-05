Dia Mundial Sem Tabaco: consumo de cigarro aumentou durante a pandemia

Lembrado em 31 de maio, o Dia Mundial sem Tabaco foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1987 para alertar as pessoas sobre os riscos do tabagismo, que é a principal morte evitável no mundo. No Brasil, cerca de 22 milhões de pessoas ainda fumam e, apesar de serem considerados grupo de risco para a Covid-19, 34% dos fumantes afirmam que, durante a pandemia, a quantidade de cigarros consumidos, diariamente, aumentou. Os dados foram divulgados em pesquisa realizada pela Fiocruz.

O farmacêutico Ismael de Oliveira, que atende na Unidade Básica de Saúde Vera Cruz, gerenciada pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim, avaliou a dificuldade dos participantes de grupos de tabagismo de se manterem distantes do cigarro durante o isolamento social imposto pelo Coronavírus.

“Neste período, temos recebido diariamente queixas de participantes em nosso Grupo Virtual de Tabagismo, relatando que, por conta do estresse e da ansiedade causados pelo isolamento, têm tido dificuldades de se manterem longe do vício, impossibilitando que os usuários se desvencilhem sozinhos do hábito”, destaca o especialista. Riscos do tabagismo à saúde Estudos realizados indicam que pessoas fumantes adoecem com uma frequência duas vezes maior do que as não fumantes. Além disso, o tabagismo – que já é considerado uma doença – está relacionado a pelo menos 50 patologias diferentes. Entre as doenças que o vício no cigarro pode causar estão as ligadas ao aparelho respiratório; doenças cardiovasculares; úlceras do aparelho digestivo; osteoporoses; e cataratas, entre outras. O tabagismo também pode ter relação direta com diversos tipos de câncer. “Nos homens, o problema ainda é capaz de causar impotência sexual, enquanto nas mulheres, infertilidade, menopausa precoce e complicações na gravidez”, afirma Ismael. De acordo com o especialista, estima-se que, no Brasil, a cada ano, cerca de 157 mil pessoas morram precocemente em decorrência de doenças causadas pelo tabagismo. Recuperação Apesar dos riscos à saúde, nem tudo está perdido para os que desejam abandonar o vício. As chances de adoecimento podem diminuir bruscamente com o passar do tempo, algo estatisticamente comprovado. O farmacêutico ressalta que um ano longe do cigarro é capaz de reduzir pela metade os riscos de um ataque cardíaco, por exemplo. O mesmo acontece se o indivíduo ficar cinco anos sem fumar, já que a possibilidade de desenvolver um câncer de pulmão, boca, garganta ou esôfago cai para a metade. “O coração de um ex-fumante também pode se recuperar a longo prazo. Em 15 anos longe do cigarro, os riscos de sofrer um infarto do coração também passam a ser os mesmos de uma pessoa que nunca fumou”, afirma o especialista.