Dia Nacional de Combate ao Glaucoma é tema de campanha no Metrô

Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do glaucoma, o Metrô, em parceria com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), lançam uma campanha para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, celebrado anualmente no dia 26 de maio.

Até o final do mês, serão veiculadas nos painéis interativos das estações e nas redes sociais da Companhia imagens alusivas ao dia de combate ao glaucoma, doença considerada “silenciosa” e que provoca a perda progressiva da visão, levando a total cegueira, quando não tratada precocemente.

O glaucoma é caracterizado pela lesão do nervo óptico impedindo que as imagens captadas cheguem ao cérebro. Os danos à visão são progressivos e podem levar à cegueira.

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia cerca de 1 a 2% da população mundial convivem com glaucoma e as projeções são de que até 111,8 milhões de pessoas poderão sofrer com a doença em 2040. Por reverter este quadro, o aconselhável é que as pessoas com mais de 40 anos façam exames oftalmológicos periódicos, com a finalidade de detectar sinais prematuros desta doença.

No Brasil, esta data foi oficialmente instituída a partir do decreto de lei nº 10.456, de 13 de maio de 2002, que decretou a celebração anual do dia 26 de maio como Dia Nacional de Combate ao Glaucoma.