Dia Nacional do Livro Infantil: 5 livros infantis para se aprender inglês

Em 18 de abril de 1882, nascia Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Que desde criança teve fascínio pela literatura, e mesmo no ensino infantil já publicava contos nos jornais da escola em que estudava no interior de São Paulo. Aos 14 já era fluente em inglês e francês.

Atualmente, há vários estudos que mostram o benefício das crianças desde cedo terem o contato com línguas estrangeiras, principalmente o inglês. Ajuda a despertar a musicalidade, a sociabilidade, articulação dos sons, a eloquência. Ou seja, essa experiência oferece mais abertura e disposição para o desenvolvimento de outras habilidades e talentos.

Quanto mais o cérebro se exercita, mais ele se desenvolve. É como um músculo: quanto mais exercícios, mais ele cresce. Crianças bilíngues antecipam a consciência metalinguística, os pensamentos de lógica e cálculo, e têm também maior facilidade de concentração, focam mais rápido e desempenham melhor as tarefas. Os ganhos são bastante positivos.

Pensando nisso, separamos 5 livros para os pequenos aprenderem inglês!

1) Goodnight Moon

Escrito pela norte-americana Margaret Wise Brown e publicado lá em 1947, o livro Goodnight Moon, faz uma descrição de animais, pessoas e objetos e depois dá “boa noite” a cada um deles, por isso o nome “Goodnight Moon”.

É um livro simples e fácil de ler e apresenta uma boa “entrada” ao universo da língua inglesa para os pequenos.

2) Curious George

Se você foi uma criança que cresceu nos anos 2000, provavelmente se lembra do desenho animado “George, O Curioso”. O que você talvez não saiba é que o desenho é inspirado no livro Curious George, escrito por Hans Augusto Rey e publicado em 1941.

Tanto o desenho, quanto o livro narram a história de George, um macaco extremamente motivado a sempre saber mais sobre algo. A personalidade de George faz com que ele crie muitos problemas e viva muitas aventuras.

Com frases simples e uma história interessante, Curious George oferece uma ótima leitura para estudantes de inglês de todas as idades.

3) Winnie, the Witch

Escrito por Valerie Thomas em 1987, Winnie the Witch possui ótimas ilustrações e uma história extremamente divertida que narra a história de Winnie, uma bruxinha engraçada que vive em uma casa completamente preta e tem um gatinho chamado Wilbur, que também é preto. Pela semelhança, ela acaba confundindo os dois.

4) The Cat in the Hat

Escrito por Dr. Seuss, The Cat in the Hat é um livro que inicia com dois irmãos que precisam ficar dentro de casa porque está chovendo, eles estão sozinhos em casa e não sabem como se divertir.

Até que um gato de grande estatura usando um chapéu bate na porta e entra sem ser convidado e, com a ajuda de seus amigos Thing One e Thing Two, deixa a casa de cabeça pra baixo. Agora os irmãos precisam limpar e organizar tudo antes de seus pais voltarem para casa. O livro, apresenta uma leitura mais longa, mas um vocabulário simples e diversificado, sendo ótimo para crianças

5) The Story of Ferdinand

The Story of Ferdinand, de Munro Leaf, nos apresenta um touro sossegado que gosta de aproveitar os seus dias cheirando as flores, até que acidentalmente acaba sendo escolhido para participar de uma tourada. Esta obra da literatura infantil em inglês possui até uma adaptação para os cinemas. Então, vale a pena ler com as crianças e depois assistir ao filme!