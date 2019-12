Diabetes Tipo 2 é responsável por 90% dos casos da doença

No dia 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. A data serve para lembrar sobre os riscos da doença e alertar para o diagnóstico rápido e prevenção. A data chega em um bom momento, pois segundo os dados apurados pelo Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos houve um aumento de 60% nos casos da doença.

A pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) mostra que a incidência do diabetes saltou de 5,5% para 8,9% da população, os dados são referentes ao período entre 2006 e 2016. Atualmente, mais de 13 milhões de pessoas vivem com diabetes no Brasil.

Vale mencionar que 90% dos casos de diabetes são do Tipo 2, causada basicamente por sedentarismo e consumo de açúcar e gorduras saturadas, ou seja, os hábitos saudáveis de vida são essências para evitar a doença.

Para afastar de vez o risco de diabetes, separamos cinco comportamentos que qualquer pessoa pode adotar, confira:

Mantenha uma alimentação equilibrada;

Pratique pilates ou exercício físico;

Controle seu peso;

Tenha uma boa noite de sono;

Evite cigarro e excessos de bebidas alcoólicas.

Tratamento

Assim como outras doenças, quanto mais cedo identificar a doença, melhor será o tratamento. No entanto vale lembrar que o diabetes exige acompanhamento médico e controle ao longo de toda a vida, pois é uma enfermidade crônica.

Embora pareça impossível identificar quando você pode estar com diabetes, pois a doença exige exames laboratoriais para diagnosticá-la, alguns sintomas como fome, sede excessiva, fraqueza e perda de peso podem ocorrer. Além disso, fatores como alcoolismo e tabagismo também podem contribuir para o aumento de risco da doença.

Riscos

É sabido que o diabetes não tem cura, por conta disso é preciso controlá-la para o resto da vida. Caso a pessoa vítima da doença não faça o tratamento adequado a doença pode evoluir, resultando em uma cegueira irreversível, além do comprometimento do funcionamento de órgãos, levando até sua falência. Vale mencionar que o diabetes é uma das principais causas de amputação, doença cardíaca, renal e morte prematura.