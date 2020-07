Dica de Lives: Shows deste final de semana conta com Chitãozinho e Xororó e Jorge Aragão

Os finais de semana têm sido bastante agitados para os amantes da música. Artistas de todos os estilos dedicam um tempinho de sua agenda para transmitir um show em formato de live para seus fãs, e neste final de semana não será diferente.

Os shows já começam nesta sexta-feira (17) com apresentações de grandes ídolos da música sertaneja e do samba. Quem rouba a cena é a dupla Chitãozinho e Xororó, mas para quem está com saudade daquele sambinha, a live de Jorge Aragrão pode ser uma boa dica.

A MPB fica por conta dos shows de Angela Ro Ro e Paula Toller. Já no sábado, a Elba Ramalho e o grupo Babado Novo são os destaques, representando a música nordestina.

Ainda sobre espaço para quem curte o Rap. Amanhã o cantor Gabriel, O Pensador se apresenta, às 22h, e no domingo é a vez de Rael, com seu show marcado para às 18h.

Confira a programação completa:

Sexta-feira | 17 de julho

15h – Dan Santos | Transmissão: Instagram

19h – Angela Ro Ro (#EmCasaComSesc) | Transmissão: Youtube

19h – Hungria | Transmissão: Youtube

20h – Luíza e Maurilio | Transmissão: Youtube

20h – Tayrone | Transmissão: Youtube

20h – Paula Toller | Transmissão: Youtube

20h – Di Paullo e Paulino | Transmissão: Youtube

20h – DJ Brunno Menezes | Transmissão: YouTube

20h30 – Jorge Aragão | Transmissão: Youtube

20h30 – DJ Morango | Transmissão: YouTube

21h – Dan Santos | Transmissão: Instagram

21h – Wehoo Digital Mood: Xamã e Flaira Ferro | Transmissão: YouTube

22h – Teresa Cristina | Transmissão: Instagram

22h15 – Chitãozinho e Xororó | Transmissão: youtube.com/chxoficial

Sábado | 18 de julho

15h – Felipe Araújo e Ferrugem | Transmissão: YouTube

15h – Dennis DJ | Transmissão: Youtube

16h – Durval Lelys | Transmissão: YouTube

17h – Babado Novo | Transmissão: Youtube

19h – Elba Ramalho. Participação: Marcos Arcanjo e Rafael Meninão (#EmCasaComSesc) | Transmissão: Youtube

19h – Encontro de Gerações Villa Country – Rionegro e Solimões, Diego e Arnaldo, Yasmin Santos | Transmissão: Youtube

20h – Limão com Mel | Transmissão: YouTube

21h – Chrystian e Ralf | Transmissão:YouTube

21h – Wehoo Digital Mood: Nando Reis e Bhaskar | Transmissão: YouTube

22h – Teresa Cristina | Transmissão: Instagram

22h – Gabriel O Pensador | Transmissão: Youtube

Domingo | 19 de julho

17h – Marcelo Falcão e Filipe Ret | Transmissão: YouTube

18h – Solange Almeida | Transmissão: Youtube

18h – Rael | Transmissão: YouTube

19h – João Bosco e Vinícius Ao Vivo na TerraNuts | Transmissão: Youtube

19h – Leci Brandão. Participação: Marcus Boldrini (#EmCasaComSesc) | Transmissão: Youtube

20h – Dan Santos | Transmissão: Facebook

22h – Teresa Cristina | Transmissão: Instagram

Foto: Divulgação