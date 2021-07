Dicas para decorar pequenos espaços da casa

Respeite os espaços de circulação dos cômodos Antes de pensar na decoração das áreas, lembre-se de garantir que haverá um espaço de circulação pelo local. Isso facilita o uso do cômodo e evita que o espaço fique comprometido.

Aposte nas cores claras

Na hora de colorir as paredes, escolha tons claros de verde, azul, cinza, violeta ou de cores mais neutras. Essas cores trazem leveza e imprimem uma sensação de amplitude ao espaço. Cores escuras, por outro lado, passam a sensação de que as áreas são menores do que realmente são.