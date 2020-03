Dicas para manter a produtividade no Home Office

Para quem não está acostumado, fazer o famoso Home Office (trabalho em casa) pode não ser simples. Realizar alguma atividade no ambiente doméstico requer concentração, porém a casa oferece o conforto e uma série de atrativos que pode distrair o trabalhador.

Por conta da recomendação das autoridades públicas de que as pessoas não saiam de casa, muitas empresas adotaram o Home Office como forma de manter-se funcionando. No entanto, para manter a produtividade neste cenário, o Celson Hupfer, CEO da Connekt, separou algumas dicas simples, confira:

Estabeleça horários

Crie um cronograma diário com hora para iniciar o trabalho, pausa para o almoço e horário para finalizar as atividades do dia.

Defina um local de trabalho

Outra dica importante é sair da cama e preparar seu ambiente de trabalho. Fique atento a sua postura para não afetar a coluna, e ao espaço que escolherá para desempenhar as atividades.

Qualidade de vida

É comum que o trabalhador fique imerso nas atividades em casa. Por isso é importante reservar momentos ao longo do dia para tomar água, levantar da mesa e caminhar pela casa para manter a saúde e a qualidade de vida.

Não se distraia

Desligue a TV para manter a atenção e a utilize apenas em momentos de descanso, como o horário do almoço.

Mantenha o calendário de reuniões

Continue realizando as reuniões agendadas na semana. Neste momento, as conferências e aplicativos como Skype e Hangout são ferramentas bastante úteis.

Foque no trabalho em equipe

Combine reuniões ou conversas sobre o andamento do trabalho entre os integrantes da equipe, seja com um colega que te auxilia ou com seu gestor. Isso permitirá que as atividades permaneçam alinhadas com as estratégias do período.

Faça uma lista de tarefas

Outra prática que pode ajudar neste momento é listar as tarefas do dia. Isso manterá sua determinação e foco em cumprir cada um dos itens.

Peça a colaboração das pessoas que moram com você

Para quem mora junto dos pais, amigos ou filhos, é importante falar sobre este período. É comum que algumas pessoas não entendam como o home office funciona, por isso é fundamental que converse sobre a dinâmica de trabalho.