Dicas para planejar sua vida financeira depois do carnaval

Todo carnaval chega a seu fim, com o encerramento da festa, também é preciso acabar com a “folia” com o dinheiro. Após todos esses dias de festa é importante voltar para nossa realidade e fazer o planejamento financeiro, agora que o ano “finalmente começa”.

Como as contas de começo de ano também passaram (IPTU e material escolar), este é o momento ideal para colocar no papel tudo o que você vai fazer com seu dinheiro para cumprir com sua meta de ano.

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), guardar dinheiro é a principal meta financeira dos brasileiros em 2020 (49%). Ainda segundo o levantamento, 30% dos entrevistados têm como meta fazer uma viagem e 27% pretendem quitar dívidas e “sair do vermelho”.

Para ajudar nessa tarefa, a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França, separou seis dicas para você adotar a partir de agora. Confira:

1- Descubra quanto ganha e quanto gasta

O primeiro passo para uma vida financeira mais saudável é descobrir o valor total da renda e identificar os gastos. As informações podem ser colocadas em uma planilha simples. A partir disso, é possível identificar onde cortar gastos para sobrar mais no final do mês.

2- Economize primeiro e só depois gaste

Seis em cada 10 brasileiros compram por impulso. A informação, divulgada em 2018, por uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), aponta que uma parte considerável dos gastos é feita com compras desnecessárias.

3- Invista no hábito de poupar

Para conseguir realizar compras à vista, é preciso economizar e a poupança é uma aliada. Vale separar um valor mensal fixo, como 10% da renda, para reserva financeira. O poupador se beneficia com os juros compostos, juros sobre juros e, ao utilizar o dinheiro para uma aquisição, consegue melhores condições com o pagamento à vista.

4- Oferta: pense duas vezes

Fuja da tentação das ofertas. Ao se deparar com uma promoção, é importante refletir sobre as reais vantagens do valor apresentado e a necessidade do produto. Muitas vezes as ofertas resultam em compras por impulso e gastos desnecessários.

5- Procure investimentos adequados ao seu perfil

É possível escolher diferentes opções de investimentos com produtos que atendem os perfis mais arrojados e os mais conservadores, que buscam menor rentabilidade e maior segurança.

6- Educação financeira nunca é demais

É importante investir no conhecimento para buscar as melhores maneiras para administrar e investir o dinheiro. Vale procurar publicações que são referência sobre o tema e promover conceitos de educação financeira desde a infância.

Foto: Divulgação