Dicas para quem quer entrar no mercado trabalho em meio ao coronavírus

Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), as autoridades públicas e especialistas na área de saúde recomendaram o isolamento social. Essa medida resultou em fechamento de comércios e serviços, exceto os essenciais à sociedade.

Com o comércio de portas fechadas, quem estava em busca de uma recolocação no mercado de trabalho está mais angustiado. Apesar deste cenário, muitas empresas estão contrato profissionais para atender as novas demandas, como vendas on-line e serviços ligados a área de saúde.

Para ajudar a conquistar vaga de emprego em meio a este período, a especialista em carreiras e Superintendente do CEBRAC , Luciana Fontes, separou quatro carreiras que estão contrato em meio a pandemia do Covid-19, confira:

Cuidador – Pessoas com mais de 60 anos de idade estão no grupo de risco e encontrar profissionais capazes de zelar por eles, com profissionalismo, está cada vez mais escasso. Segundo a Catho, um cuidador ganha a partir de R﹩1.198,00 podendo variar de acordo com o período trabalhado.

Atendente de Farmácia – Independente da pandemia, o Brasil é o país que tem o maior número de farmácias do mundo, segundo o estudo “Um Panorama do Varejo de Farmácias e Drogarias no Brasil”. Em razão do vírus, as farmácias estão ainda mais cheias e cresce a necessidade de ter um profissional que esteja atento as principais novidades e recomendações.

Logística – As empresas estão apostando no e-commerce para alavancar as vendas em tempos de crises. A Amazon apostou na contratação de 100 mil novos funcionários nos Estados Unidos para fortalecer a logística e cumprir os prazos das vendas que fizeram nestes últimos dias de isolamento completo.

Criador de Aplicativos – O governo e algumas instituições, a exemplo da China, estão lançando aplicativos para monitorar e informar sobre o Covid-19. Além da área da saúde, empresas que não tinham aplicativos para a venda dos produtos, estão buscando com mais urgência profissionais que possam desenvolvê-los.

Dicas para não fazer bobagem

É importante destacar que essa crise é algo inédito, e as pessoas não estão sabendo lidar direito com essa situação. Em razão deste cenário, é importante que o candidato saiba como se colocar perante às empresas ou a amigos, sem ofender ninguém.

Para ajudar nessa tarefa Larissa Ruza, coordenadora de marketing de recrutamento da Connekt, plataforma inteligente de recrutamento digital, separou cinco dicas práticas. Confira:

1 – Por mais clichê que possa soar, é preciso lembrar: não se desespere. O desespero faz com que não encontremos saídas, transforma qualquer caminho em labirinto. Mesmo sendo difícil, tente racionalizar a situação e transformar a sua ansiedade em ação.

2 – O período de quarentena é um ótimo período para criar ou reforçar rede de contatos profissionais. Notifique que está em busca de um emprego aos mais próximos, em suas redes sociais e grupos de Whatsapp. Sabe aquele amigo que trabalha em uma empresa legal? Ligue para ele! Participe de comunidades virtuais com interesses relacionados à sua área de atuação e compartilhe conhecimentos. Conecte-se, comente e se faça visível!

3 – Ainda falando sobre o universo digital, entenda que ele pode ser um grande aliado nesse momento. As melhores e maiores empresas estão inseridas nas redes sociais e divulgam suas vagas em sites e plataformas de emprego. Portanto, vá à caça! Se torne um pesquisador, busque por oportunidades relacionadas ao seu objetivo de carreira e inscreva-se nas oportunidades que fizerem mais sentido para você.

4 – Se inscreveu e não sabe qual o próximo passo? Busque por canais que permitam fazer um processo seletivo digital! Hoje, inúmeras plataformas possibilitam que você faça entrevistas e testes aí da sua casa, de forma muito mais fácil, com seu próprio celular.

5 – Por fim, ajude quem mais precisa. Se conhece alguém que, assim como você, está em busca de uma nova chance, compartilhe oportunidades! Eduque as pessoas para utilizarem a internet de uma forma colaborativa e funcional nesse período.