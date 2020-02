Dívida Pública bate recorde e chega a R$ 4,24 trilhões

O ano de 2019 registrou um aumento de 9.559% da Dívida Pública Federal, o que totaliza R$ 4,249 trilhões, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta terça-feira (28/01). O valor é o maior da série histórica, iniciada em 2004.

No entanto, apesar do aumento, o valor está dentro da meta do governo, previsto no Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2019, que estabelece que a dívida pública poderia fechar o ano passado entre R$ 4,1 trilhões e R$ 4,3 trilhões.

Segundo o Governo Federal, o crescimento da Dívida Pública Federal Interna (quando o pagamento e recebimento é em real) ocorreu por causa da apropriação positiva de juros, no valor de R$ 30,26 bilhões (quando os juros da dívida são incorporados ao total mês a mês), e pela emissão líquida de R$ 19,07 bilhões (quando o Tesouro emitiu mais títulos do que resgatou).

Por outro lado, a Dívida Pública Federal Externa (quando o pagamento e recebimento é em dólares), alcançou a marca de R$ 165,68 bilhões, representando uma alta de 11,8% em 2019.