Divulgada primeira etapa das audiências públicas do projeto de Orçamento 2021

A Prefeitura de São Paulo divulga as datas da primeira etapa das audiências públicas para contruir o orçamento público de 2021. Em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), a consulta à população será realizada de forma online entre os dias 16 a 31 de maio.

Os cidadãos que desejam participar devem enviar suas propostas para o site (clique aqui). As sugestões poderão ser incluídas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021.

Outras informações sobre as formas de participação da sociedade civil na formulação do PLOA 2021 e demais etapas do calendário serão divulgadas no decorrer do processo.