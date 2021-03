Docentes têm até quarta (31) para confirmar adesão ao Programa Computador do Professor

Os profissionais do quadro do magistério da rede estadual de São Paulo têm até esta quarta-feira (31) para confirmar participação no programa Computador do Professor (Professor Conectado). A ação libera até R$ 2 mil para a compra de desktops, notebooks ou tablets, via adesão no site da Secretaria Escolar Digital (SED).

O subsídio é válido para algumas categorias. Entre elas, professor com carga horária atribuída para ministrar aulas ou classes, professor coordenador, titular de cargo ou que exerça função de diretor de escola, vice-diretor de escola, supervisor de ensino ou dirigente regional; atuantes em projetos e programas educacionais da Secretaria da Educação; ou, estar designado para atuar no Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP).

Veja o manual para a aquisição de equipamentos:

https://www.educacao.sp.gov.br/programa-computador-professor-docentes-devem-consultar-facilidades-disponiveis-para-compra-de-equipamentos-de-informatica/

A adesão pode ser feita por quem ainda não comprou o equipamento eletrônico, já que serão contemplados itens adquiridos entre 21 de março de 2020 a 30 de abril deste ano. A nota fiscal deverá ser nominal ao servidor e anexada no momento da solicitação de reembolso na SED.

Passo a passo:

Acesse: sed.educacao.sp.gov.br

Serviços Escolares > Programa Computador do Professor > Adesão ou Solicitação de Reembolso