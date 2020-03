Domingo de Hip Hop no Centro Cultural da Juventude

O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, mais conhecido como CCJ, é um local que frequentemente acolhe o Hip Hop em sua programação. No entanto, neste domingo (15), a unidade promete uma série de atrações especiais e gratuitas para os amantes dessa arte, sendo um dos destaques o DJ KL Jay, do grupo Racionais MC.

A programação começa às 15h com o “Slam das minas“, grupo criado em há quatro anos no mês de março, quando se celebra o Dia Internacional das Mulheres.

Já às 17h o DJ KL Jay, junto com sua filha e cantora, Hanifah, se apresentam no CCJ com artistas convidados, são eles os cantores: DEE, KONING e ALT NISS.

No fim do dia, às 18h30, o CCJ presta uma homenagem MC Dina Di, uma das principais referências femininas do rap nacional que faleceu há 10 anos. O evento contará com diversas apresentações de mulheres no Hip Hop, entre elas estão: Natt Maat, Rosa Luz, Zaiiah, Brisa Flow, Priscila Feniks, Marcia Rimação, Odisseia das Flores, Lunna Rabetti, D’Origem e Rap Pluz Size (RPS).

Programação Hip Hop no CCJ

Quando: 15 de março, domingo a partir das 15h

Onde: Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinha

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação