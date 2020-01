Domingo é dia de Bossa Nova na Casa de Cultura Tremembé

No domingo (19/01), a Bossa Nova invade a Casa de Cultura Tremembé com a apresentação “Bossa em Prosa – Cia Tri Creart”. Os músicos interagem pelo espaço com figurinos da época apresentando grandes clássicos da música brasileira.

No repertório do grupo estão canções consagradas de importantes compositores e artistas brasileiros como Vinícius de Moraes, Toquinho, Baden Powel, Nara Leão, entre outros. Além disso, o público poderá escolher uma poesia descrita em um disco vinil que será cantada pelos artistas.

Bossa em Prosa – Cia Tri Creart

Quando: 19 de janeiro, quinta-feira, às 14h

Onde: Casa de Cultura Tremembé – Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação