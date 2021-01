Don Fradicio Pizzeria – tradição e qualidade em pizzas na Zona Norte

Inaugurada há mais de 30 anos, a Don Fradicio Pizzeria tem em suas raízes Italiana a tradição em preparar deliciosas pizzas e também as já conhecidas esfihas na Zona Norte.

Opção é o que não falta na Don Fradicio Pizzeria, são 80 variedades de pizzas, entre salgadas e doces, com destaque para os carros-chefes Don Fradicio, com calabresa moída e catupiry, e a Nono Fradicio, com presunto, ovo, cebola e champignon, cobertos com mussarela e tomate fatiado.

Todos sabem que o melhor acompanhante da pizza é um bom vinho e a Don Fradicio Pizzeria oferece vinhos nacionais e importados. Já para quem prefere outras opções, a casa dispõem de cervejas, chopes, sucos e refrigerantes.

O ambiente inspirado numa verdadeira cantina italiana, traz aquele ar alegre e aconchegante. E nesses novos tempos, a saúde e higiene são mais importantes do que nunca, a Don Fradicio segue todos os protocolos de segurança determinados pelas Secretarias de Saúde, proporcionando tranquilidade aos clientes que preferem utilizar o local para desfrutar de um jantar com a família. O salão dispõe de álcool em gel além de ser higienizado periodicamente, e todas as normas de distanciamento social são respeitadas. E para maior comodidade, temos um amplo estacionamento.

E quem prefere saborear uma deliciosa pizza ou esfiha sem sair de casa, pode usar também o serviço de delivery da Don Fradicio, através do telefone ou de aplicativos de entrega.

SERVIÇO:

Endereço: Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 682 – Tucuruvi – São Paulo – SP

Telefone: 2952-0001 / 2203-6443

Imagens da Casa:

Assista ao vídeo: