Doria anuncia acordo com F1 para realizar GP do Brasil em Interlagos até 2025

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (12), um acordo com a Fórmula 1 para a realização o GP do Brasil em Interlagos até 2025.

“Eu tenho o orgulho de revelar, com o Bruno Covas, que estará aqui conosco em alguns minutos, que a Fórmula 1 acaba de renovar o seu contrato para a realização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 até 2025. O autódromo de Interlagos foi confirmado como sede do GP do Brasil nos próximos cinco anos. O contrato será assinado entre o prefeito e a Liberty, detentora dos direitos da categoria. É uma grande vitória para o estado de SP, para a cidade e para o Brasil”, disse durante entrevista coletiva.

O contrato ainda precisa ser assinado pela Liberty, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1.

A cidade do Rio de Janeiro chegou a tentar levar o GP do Brasil para terras cariocas, mas seria necessário construir um novo autódromo, e as obras no terreno cedido pelo Exército no bairro de Deodoro sequer começaram por falta de licença ambiental.

Na terça-feira (10), a F1 já havia um calendário provisório para a temporada 2021 com 23 corridas e a realização do Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, dia 14 de novembro.