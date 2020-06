Doria anuncia volta as aulas a partir do dia 8 de setembro

Na tarde de hoje (24), o governador João Doria (PSDB) anunciou que as aulas da rede pública e privada de ensino devem voltar a partir do dia 8 de setembro. No entanto, está previsto que os colégios só poderão receber 35% da capacidade total do colégio, além de um rodízio entre alunos e a aplicação de um sistema de ensino presencial e EaD.

Segundo Doria, as aulas presenciais deverão voltar em todo o estado, no entanto, é preciso que todas as regiões de São Paulo estejam na fase 3-Amarela do Plano São Paulo por 28 dias seguidos. Atualmente a cidade de São Paulo está na fase 2-Laranja.

A fim de evitar aglomeração, os horários de entrada e saída serão alterados, as atividades deverão acontecer, preferencialmente, em áreas ventiladas e os intervalos terão revezamento entre os estudantes.

O secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, revelou que a volta as aulas ocorrerão em três fases, são elas:

Primeira etapa: Nesta fase voltarão 35% dos estudantes. Dentro do colégio e no transporte escolar terão que ser preservado uma distância de 1,5 metro de distância entre os alunos.

Segunda etapa: É preciso que as regiões estejam na fase 4-Verde do Plano São Paulo por 14 dias. Neste etapa voltam 70% dos estudante e os protocolos de higiene e distanciamento social se mantém.

Terceira etapa: Passado 14 dias da fase 4-Verde, as escolas poderão receber 100% dos estudantes.

Caso alguma região retroceda dentro do Plano São Paulo, as escolas apenas daquela região serão fechadas.