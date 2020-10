Doria assina contrato para recebimento de 46 milhões de doses da vacina chinesa

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), assinou nesta quarta-feira (30) um contrato para o recebimento de 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina chinesa contra o coronavírus.

“O início da vacinação, previsto até aqui para começar no dia 15 de dezembro, em São Paulo, com os profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, paramédicos, aqueles que atuam em hospitais públicos e privados e em todas as unidades de saúde, unidades públicas, municipais, estaduais e do governo do estado de São Paulo”, disse o governador durante entrevista coletiva.

O acordo foi assinado por Doria e Weining Meng, diretor do Sinovac, laboratório chinês que está desenvolvendo a vacina em parceria com o Instituto Butantan.

Doria também anunciou que profissionais de saúde começarão a ser vacinados 15 de dezembro.

