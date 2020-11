Doria demonstra preferência por vitória de Biden nos EUA: ‘para São Paulo será muito bom’

O governador do de São Paulo, João Doria (PSDB) disse nesta quinta-feira (05) que a possível vitória do candidato democrata, Joe Biden, nas eleições norte-americanas é melhor resultado para o estado paulista.

“Para São Paulo, eu antecipo a você, não tenho nenhuma dúvida que será muito bom. Os Estados Unidos da América são um parceiro importante. O segundo maior parceiro comercial do Brasil, segundo maior parceiro comercial de São Paulo. Poderemos, com a confirmação da eleição de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, fortalecer ainda mais esta relação.”, disse o Doria durante entrevista coletiva.

O democrata enfrenta o atual presidente Donald Trump.

O tucano também afirmou que São Paulo vai abrir um escritório nos Estados Unidos caso Joe Biden seja eleito presidente dos EUA

“Evidentemente vamos aguardar o resultado das eleições, mas antecipo que se o eleitor for Joe Biden, [ele] terá uma outra visão em relação ao continente Latino-americano, com toda segurança, com toda certeza e de forma mais integradora ao meu ver”.

Atualmente, o estado de São Paulo tem dois escritórios internacionais, um em Dubai, no Emirados Árabes, e outro em Xangai, na China.