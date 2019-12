Doutor Telhado: especializada na construção e reformas de telhados e coberturas

Está querendo reformar ou construir o telhado ou cobertura com qualidade e profissionalismo, valorizando seu imóvel e deixando-o ainda mais mais bonito e moderno? Agora você têm a empresa certa para isso!

Atuando no mercado desde 2012, a Doutor Telhado é especializada quando o assunto é telhado e coberturas. Através dos serviços prestados com qualidade e personalização, experiência acumulada nesta prestação de serviços, faz da Doutor Telhado uma empresa conceituada em sua atividade, oferecendo serviços e produtos de qualidade, prezando pela satisfação de seus clientes.

Contando com equipes formadas por profissionais altamente capacitados e especializados com os mais diversos certificados de trabalho, a Doutor Telhado atende a clientes de diferentes segmentos: Corporativos, residenciais, galpões, condomínios entre outros, atendendo e superando as expectativas de seus clientes.

Alguns dos serviços prestados– Reforma de Telhado;

– Limpeza e Manutenção;

– Aplicação de Manta –Impermeabilizações;

– Cobertura em Policarbonato;

– Estrutura Metálica e Alumínio;

– Construção de Telhados.

Doutor Telhado: sem um pingo de dúvida!

Pensou em telhado? Doutor Telhado! O pagamento pode ser facilitado. Solicite orçamento!

Doutor Telhado

Rua Luiz Carlos Gentile de Laet, 262

Horto Florestal

Call Center – 4324-2960

Wattsapp – 99727-4461

vendas@doutortelhado.com.br

www.doutortelhado.com.br

Instragran – dr_telhado