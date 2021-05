Doutores da Alegria conta causos sobre intervenções virtuais durante o confinamento neste sábado (15/5), às 17h

Em sua segunda edição de 2021, o espetáculo Doutores da Alegria Conta Causos será transmitido ao vivono dia 15 de maio, sábado, às 17h, no canal oficial do Youtube (/tvdoutores)e na fanpage do Facebook(/doutores). A realização é da associação Doutores da Alegria e da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A classificação etária é livre.

Com direção artística de Ronaldo Aguiar e David Taiyu, a apresentação reúne cinco atores profissionais que integram o elenco da associação em São Paulo (SP): Gabriela Zanola (Dra. Pamplona), Henrique Rimoli(Dr. Dus’Cuais), Luciana Viacava(Dra. Lola Brígida), Paola Musatti(Dra. Manela) e Val Pires(Dr. Valdisney).

Em cena, eles compartilham histórias inspiradas nas intervenções virtuais que estão sendo realizadas durante o confinamento. Desde o início da pandemia da Covid-19, a associação tem se reinventado para criar novas formas de atuação.

O projeto “Doutores da Alegria Conta Causos” é um dos pilares do repertório cênico dos Doutores da Alegria e narra histórias vivenciadas entre palhaços e crianças nos atendimentos em hospitais. Desde o início do período de distanciamento social, com ensaios e apresentações totalmente adaptadas para o formato online.

A realização de um espetáculo virtual é uma das ações propostas, assim como os atendimentos em hospitais à distância, por meio de tablets e em parceria com profissionais de saúde. Outras já implementadas são o Delivery Besteirológico (série de vídeos criados pelos artistas em confinamento), o Festival Miolo Mole (primeiro festival virtual da associação) e uma websérie inspirada na festa de São João, além de lives quinzenais.