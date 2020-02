Drauzio Varella participa de bate papo de celebração dos 10 anos da Biblioteca no Parque da Juventude

Na manhã deste domingo (9/02), a Biblioteca de São Paulo recebeu a visita do médico Drauzio Varella para um bate papo com os visitantes do parque. O encontro ocorreu com a mediação do Manuel da Costa Pinto e fez parte da programação especial que celebra os 10 anos da Biblioteca.

Em 1989, Drauzio iniciou um trabalho de pesquisa sobre a prevalência do HIV e da hepatite C na população da Casa de Detenção do Carandiru até a desativação do presídio, em setembro de 2002. Na ocasião ele trabalhou como voluntário dentro da cadeia.

O bate papo ocorreu com o médico que contou a experiência que teve enquanto fazia a pesquisa dentro da penitenciária do Carandiru, além de responder dúvidas do público sobre seu trabalho.

Antônio Drauzio Varella é um médico oncologista, cientista e escritor brasileiro. Ele ganhou fama e prestígio fazendo aparições em programas de rádio, TV e , agora, pela Internet, com um site e canal no Youtube.

Foto: BSP/Reprodução