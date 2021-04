Duas bebidas quentes para aquecer seu outono

Quem ama o outono sabe que no começo da manhã e no final da tarde, há uma leve queda na temperatura. Com mais tempo para cozinhar por causa do isolamento, um convite irrecusável, é apreciar uma xícara fumegante com uma bebida quentinha antes de dormir.

Pensando nisso, separamos duas receitas práticas e saborosas que irão te “acalorar” nesse outono seco. Confira a seguir: