Dúvida se está ou não com o vírus? Enfermeiro virtual ajuda no diagnóstico básico

A espécie humana mais uma vez terá que se mostrar resiliente, tanto do ponto de vista biológico quanto aos seus sistemas assistenciais. A utilização de fluxogramas de atendimento mediados por algoritmos e suportado por médicos podem ser vitais para nossa sobrevivência e dignidade.

Assim foi criado o CORONABR, uma plataforma que conta com um enfermeiro virtual capaz de seguir o raciocínio clínico e dar orientações iniciais à população. O protocolo foi elaborado pelo conhecimento técnico em saúde da Axonn com apoio do Dr. Lucas Chaves, médico infectologista formado pela Universidade de São Paulo (USP) e a plataforma desenhada e projetada a partir do konw-how em tecnologia da parceria Axonn-Pixit. A Axonn é uma startup criada com a inspiração de usar a interação digital para facilitar e otimizar o acesso a atendimentos médicos de excelência e colaborar para que haja equilíbrio entre oferta e demanda de todo ecossistema em saúde. A Pixit é uma empresa especializada em soluções de plataforma com anos de experiência na área. Juntas e em tempo recorde, criaram o CORONABR, uma contribuição que trará enorme impacto neste momento decisivo da evolução humana.

Para acessar a plataforma basta ir ao site www.coronabr.com.br e interagir com o enfermeiro virtual chamado Pedro. Através das respostas que você indicar ao Pedro, terá um diagnóstico simplificado e assim, o Pedro dirá o que deve fazer. É mais uma ferramenta que as pessoas podem utilizar para excluir dúvidas simples, mas que muitas vezes causam enormes preocupações e até mesmo estresse.

No site, que é bem objetivo e esclarecedor, você encontra ainda muitas informações relacionadas ao COVID-19 além dos cuidados e formas de prevenção para evitarmos a contaminação.

Idelizadores: Axonn Aline Okita,

MD, pesquisadora do Big Data e da Telemedicina do Hospital Israelita

Albert Einstein Ariovaldo Alberto da Silva Junior, MD, PhD e neurocientista Pixit Flávio Machado, CEO Pixit – Especialista em Inovação e Integração de Tecnologias

