É hoje, dia 20 a estreia da TV SP Norte

É hoje dia 20 de julho, a partir das 17hs , o lançamento da TV SP Norte, uma televisão web que levará notícias, opinião e entretimento para os moradores da Zona Norte. O novo formato do Programa Jornal SP Norte, que utilizará um moderno visual virtual de Estúdio jornalístico, será o programa de lançamento, com uma materia especial sobre o aniversário do Jardim São Paulo, e vários outras noticias de nossa região

A TV SP Norte contará com programas diários que irão falar sobre curiosidades, eventos e acontecimentos relevantes da região, além de entrevistas e depoimentos com especialistas.

Não percam a estreia da TV SP Norte !

Quando: Hoje dia 20 de julho, segunda-feira

Horário: a partir das 17hs

Acesso: www.tvspnorte.com.br

Assista ao video: