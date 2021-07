É tempo de vinho quente!

E neste tempo em que o distanciamento social é fundamental para a prevenção da Covid-19, nada melhor do que um vinho quente e bem aromático para curtir o arraial em casa com a família, dar aquele clima de aconchego nos dias de baixa temperatura e, claro, relaxar e desfrutar do que há de melhor na estação.

Veja esta receita do Vinho Quente Dom Bosco, que ganha um sabor extra com frutas.

Ingredientes:

1 garrafa de vinho Dom Bosco Tinto Suave ou Dom Bosco Bordô Suave

Casca de laranja

1 xícara de suco de laranja

3 colheres de sopa de suco de limão

1/2 xícara de açúcar

2 maçãs

6 cravos da Índia

3 paus de canela

Descasque as maçãs e corte-as em cubinhos. Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve a mistura no fogo alto. Acrescente as maçãs cortadas. Depois de ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhando por mais dez minutos.

A nossa dica é servir o vinho quente em uma xícara, decorando a borda com uma fatia de laranja e canela.