Educação abre 730 vagas em cursos de capacitação para profissionais da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação abre nesta quarta-feira (05/05), o período de inscrição para sete cursos voltados aos profissionais que atuam nas escolas municipais de São Paulo. Serão 20 turmas, num total de 730 vagas. Os cursos possuem carga horária de 20 horas e os participantes receberão certificação.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui

A proposta das formações é integrar a Educomunicação à rotina das aulas, bem como promover a Educação Midiática de forma articulada ao Currículo da Cidade, e ainda fomentar o desenvolvimento de projetos que oportunizem o protagonismo, participação e colaboração dos estudantes. Os cursos terão vivências práticas e uso de tecnologias digitais nas atividades.

As formações são optativas, sem dispensa de dia de trabalho. Os certificados valem um ponto para evolução funcional e as atividades acontecerão nas plataformas Google Sala de Aula para atividades à distância, e no Google Meet para os encontros ao vivo.

Veja a grade de cursos:

• Produção audiovisual na educação, linguagens e educação midiática;

• Escrevendo roteiros de ficção;

• Cinema negro uma contribuição para a formação da história e cultura africana e afro-brasileira;

• Fotografia, linguagem e técnicas para prática docente;

• Leitura crítica da mídia, desinformação e fake news na educação;

• Rádio escolar e podcast na educação;

• Socioambiental em diálogo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).