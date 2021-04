Educação convoca mais profissionais aprovados em concurso

Na última sexta-feira (16), a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo publicou no Diário Oficial da Cidade a convocação de 330 candidatos aprovados em concursos públicos de acesso e ingresso para diversas funções da educação municipal.

Ingressam na rede municipal 231 Auxiliares Técnicos de Educação (ATEs) e acessam para novos cargos 82 coordenadores pedagógicos, 12 diretores e 5 supervisores escolares. As correspondências foram enviadas e as escolhas acontecem no próximo mês.

Nos dias 3 e 4 de maio, ocorre a escolha de vagas em escolas e Diretorias Regionais de Educação para os aprovados nos concursos de Diretor de Escola e Supervisor Escolar. Nos dias 6 e 7 de maio, é vez dos Coordenadores Pedagógicos. Indicação das unidades pretendidas ocorrerá via sistema Escola On-Line (EOL).

Os candidatos a Auxiliares Técnicos de Educação (ATEs) deverão participar de escolha presencial entre os dias 4 e 6 de maio, no Auditório da SME/COGEP (Avenida Angélica, 2606, Consolação). Data e horário de apresentação para a escolha de vagas estão definidos na publicação.

Confira detalhes sobre as convocações dos concursos no Diário Oficial da Cidade.

Vagas destinadas aos Negros, Negras e Afrodescendentes

Os candidatos aprovados em lista específica de Negro, Negra ou Afrodescendente convocados deverão comparecer para aferição presencial da veracidade da autodeclaração como pessoa Negra ou Afrodescendente da cor Preta ou Parda. Procedimento ocorre no dia 20 de abril, na SME/COGEP – Avenida Angélica, 2.606 – Consolação – SP. Conforme segue: