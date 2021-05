Efetividade da CoronaVac é de 28% em idosos a partir dos 80 anos, diz pesquisa

De acordo com pesquisa divulgada na última sexta-feira, 21, por um grupo de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, concluiu que a efetividade da vacina CoronaVac cai conforme aumenta a idade, e varia de 61,8% a 28% a partir dos 70 anos.

O trabalho avaliou o desempenho da vacina em pessoas de 70 anos ou mais, vacinadas no Estado de São Paulo, entre janeiro e o fim de abril. Nessa época, a variante P.1 já era predominante. Dados de 15.900 pessoas com suspeita de covid foram analisados para calcular a taxa de proteção. O artigo mostra que existe uma redução da efetividade conforme aumenta a idade, o que, segundo os pesquisadores, ocorre com o imunizante contra a gripe “e é esperado que ocorra em outras vacinas”.

A efetividade encontrada foi de 61,8% na faixa etária dos 70 aos 74 anos; de 48,9% nas pessoas de 75 a 79 anos; e de 28% nos idosos acima dos 80 anos. A média de efetividade foi de 42%, na totalidade do grupo. Os dados de efetividade da CoronaVac contra casos graves e mortes em idosos a partir de 70 anos ainda estão em análise.

As taxas de efetividade estão considerando já a 2º dose. Os pesquisadores já falam na possibilidade de revacinação ainda neste ano a este grupo acima de 80 anos, mas ainda nada conclusivo.

Os pesquisadores alertam para quem ainda não tomou a 2º dose da CoronaVac, deve tomar mesmo assim, e que todos devem ser vacinados. As vacinas disponíveis no país são eficientes, seguras e não devem ser motivo de preocupação.