Eles não andam, eles desfilam: saiba como cuidar corretamente da sua coleção de sneakers

A pergunta que não quer calar: você já ouviu falar no termo sneakerhead? Assim são denominados os indivíduos verdadeiramente apaixonados pelos famigerados sneakers – tênis especiais e super estilosos que ganharam popularidade nos anos 80 e que têm forte influência da cultura do hip hop e do basquete.

E aí, se identificou? Sonha em montar a sua coleção agora mesmo ou já possui prateleiras abarrotadas e precisa de dicas para cuidar dessas belezinhas? Confira as informações listadas abaixo!

Faça uso de suportes internos

Essa é uma prática simples que pode evitar grandes danos ao formato dos seus pares de tênis. Sabe aqueles vincos ou amassados na caixa de dedos? Evite-os fazendo uso destas inserções de espuma macia que podem ser acomodadas dentro da biqueira dos seus sneakers para mantê-los lisos e sem dobras. O item é discreto e muito indicado para calçados que possuem a parte dobrável em couro.

Higienize-os com produtos específicos

Só quem é colecionador de sneakers sabe o quanto esses calçados merecem cuidados especiais. Por isso, ao invés de limpá-los com produtos comuns de limpeza, invista nas opções específicas para este fim. Atualmente, existem diversos kits profissionais no mercado, feitos a partir de ingredientes naturais, que protegem das manchas e são de uso muito simples.

Blinde-os contra o mofo e a hidrólise

Não tem pra ninguém: quando a intenção é proteger seus valiosos sneakers destes vilões, o negócio é investir em sachês de sílica gel. Isso porque ambos os problemas são causados pela ação da umidade nas mais diversas superfícies – como a dos calçados que ficam guardados sem o devido cuidado.

O mofo deriva dos fungos, mas a redução da umidade ajuda na diminuição de sua reprodução, que destrói os tecidos e espumas dos calçados e que pode atingir a pele dos pés, causando frieiras, ou as unhas, acarretando micoses, por exemplo. Estes microorganismos geralmente se proliferam em temperaturas acima de 25ºC e umidade relativa do ar acima de 50% e preferem lugares escuros – ou seja: os seus tênis podem ser o lar perfeito para eles.

Já a hidrólise é o processo de destruição das macromoléculas de polímeros pela reação com água na forma líquida e gasosa. O polímero que mais sofre com esta ação são os poliuretanos, usados em entressolas, amortecedores e detalhes de praticamente todos os tênis. Resultado: o material se esfarela quando hidrolisado. Acima de 50% de umidade e 20ºC de temperatura, a hidrólise é acelerada. Ou seja, seus sneakers representam, mais uma vez, o ambiente ideal para esse tipo de acontecimento que pode ser bem aborrecedor.

Para te ajudar nessa empreitada contra os danos à sua coleção, a bodout oferece uma opção de produto que remove a umidade dos tênis e que pode, quando estiver saturado, ser colocado no microondas por um minuto. Assim, ele volta ao seu estado original e está pronto para ser usado novamente. Parece até mágica, né?

Aposte nas estantes, nos armários e nas caixas empilháveis

Quer armazenar a sua coleção da forma mais correta? Invista em estantes arejadas ou em um armário bem ventilado. A vantagem desse método é o fato de que, assim, seus pares ficam a quilômetros de distância da umidade, além de proporcionar uma facilidade maior para encontrar um item específico que você esteja procurando. A desvantagem? Os seus tênis podem ficar expostos à luz e ao tempo. De qualquer forma, vale ponderar.

Se optar pelas caixas de sapato empilháveis, projetadas para este fim, leve em consideração alguns fatos: esses organizadores têm o acabamento em plástico transparente, facilitando uma visualização mais prática; a desvantagem é que eles não são esteticamente agradáveis. Neste caso, para proteger ainda mais os itens armazenados, vale colocar um sachê de sílica gel bodout dentro de cada calçado.