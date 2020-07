Elton John, Skank e Pitty são os destaques das lives deste fim de semana

Com a chegada da sexta-feira (finalmente!), cresce a expectativa de acompanhar aquele show/live especial de seu artista preferido. As lives em formato de show se popularizaram após o inicio da pandemia e, pelo visto, vai continuar por um bom tempo. Por isso, a melhor coisa a se fazer é aproveitar!

Os três dias prometem ser bem especial, principalmente para os amantes do Rock. Começando nesta sexta-feira (31) com o show da artista Pitty. Já no sábado (1º/08), o cantor Erasmo Carlos e Skank, além do cantor britânico Elton John se apresentam.

Já pra quem curte um samba vai se surpreender com os shows de Jorge Aragrão, Pericles, Diogo Nogueira e Raça Negra. Claro que o sertanejo não poderia ficar de fora, com as apresentações Léo Santana, Dilsinho, Ferrugem e Gusttavo Lima.

Confira a programação completa:

Sexta-feira | 31 de julho

19h – Alice Caymm (Música #EmCasaComSesc) | Transmissão: Youtube

19h – Sextaneja com elas com Melissa Duque, Karol Shienna e Jane Soarez | Transmissão: Link

20h – Atitude 67 | Transmissão: YouTube

20h – Padre Diogo Albuquerque | Transmissão: YouTube

20h – Jorge Canta Aragão | Transmissão: Youtube

20h – Rayan Barreto | Transmissão: Youtube

20h – Paraná | Transmissão: Youtube

20h30 – Milton Nascimento, Xenia e Liniker | Transmissão: Youtube

21h – “Sexta Sem Lei”, de Pitty | Transmissão: Twich

21h30 – Raça Negra e Leonardo | Transmissão: YouTube

22h – Circo Voador no Ar | | Transmissão: Youtube

22h – Teresa Cristina | Transmissão: Instagram

22h45 – Música na Band – João Neto e Frederico e Luiza e Maurilio | Transmissão: Band e Youtube

Sábado | 1° de agosto

13h – Péricles | Transmissão: Youtube

13h – Elton John (ao vivo em Nova York – 2000) | Transmissão: YouTube

16h – Villa Mix Modão 2 com Leonardo, Rick e Renner, Cesar Menotti e Fabiano, Teodoro e Sampaio e Gian e Giovani | Transmissão: Youtube

16h – Banda X-23 | Transmissão: YouTube

17h – Todxs Music Festival (Bhaskar, Pathy Dejesus, DJ Tom e mais) | Transmissão: TikTok

17h – Léo Chaves | Transmissão: YouTube

17h30 – Som De Bob & Jah Live | Transmissão: Youtube

18h – Fiduma e Jeca | Transmissão: Youtube

19h – Erasmo Carlos (Música #EmCasaComSesc) | Transmissão: Youtube

20h – Xand Avião + Fagner | Transmissão: Youtube

20h – Skank | Transmissão: Youtube

20h – Furacão 2000 | Transmissão: YouTube

20h – Nilton Spirro | Transmissão: YouTube

21h – Limão com Mel | Transmissão: Youtube

22h – Teresa Cristina | Transmissão: Instagram

Domingon | 2 de agosto