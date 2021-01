Em meio a incertezas por conta da pandemia, São Paulo comemora 467 anos

A cidade de São Paulo completa na segunda-feira, 25 de janeiro, 467 anos. E este é, sem dúvida, o aniversário mais diferente da maior cidade brasileira. Em meio ao número crescente de casos do novo coronavírus, a capital paulista vive um momento de restrições para tentar conter o avanço da doença. Por isso, quem quiser curtir esta cidade rica em cultura, lazer, esportes e gastronomia, precisará de muita cautela.

Além das restrições ao comércio e serviços não essenciais, eventos comemorativos com aglomerações também não acontecerão. A Copa São Paulo de futebol, que todo ano tem sua final realizada em 25 de janeiro no estádio do Pacaembu, foi cancelada. O famoso bolo gigante que comemora o aniversário da cidade será apenas virtual em 2021.

Ainda assim, a cidade fundada em1554, quando foi rezada a primeira missa no local do colégio fundado pelos jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta, segue sendo um importante polo que as milhões de pessoas vindas de todas as partes do Brasil e do mundo. O multiculturalismo é principal marca da cidade.

Em poucos lugares do planeta você pode encontrar, em uma mesma cidade, comunidades do Japão, Itália, Portugal, China, Bolívia, Alemanha, Israel, Emirados Árabes, entre outras.

Tudo isso somado aos diversos brasileiros que chegam de outras regiões do Brasil, faz parecer que todo o planeta decidiu se reunir em uma só cidade.

As marcas dessa mistura estão na gastronomia, arquitetura, cultura, em muitos outros aspectos de São Paulo.

Além disso, a cidade é um importante centro financeiro que abriga milhares de empresas dos mais diversos tamanhos e seguimentos. A contribuição de São Paulo para a economia do país é gigantesca.

No esporte, a capital paulista conta com três dos principais times de futebol do país. São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Sendo que este último está nas finais da Copa Libertadores e Copa do Brasil.

Mas nem tudo são flores. São Paulo também enfrenta problemas como violência, pobreza e enchentes. A população de rua da cidade, por exemplo, tem crescido mais a cada dia que passa. E não há sinas de ações do poder público para mudar essa situação.

Entre mazelas e alegrias, como em toda grande cidade do mundo, São Paulo continua sendo um grande lugar para se viver.

E é o povo de São Paulo que faz a cidade ser o que ela é. São 12,33 milhões de pessoas vivendo na 9ª maior cidade do mundo.

Agitada, caótica e apaixonante. A cidade que não para, que não dorme.

Parabéns São Paulo pelos seus 467 anos!