Em parceria com centenas de entidades, OAB SP lança manifesto que exige vacinação imediata e gratuita

Em uma iniciativa em prol ao direito da população à imunização contra a Covid-19, a OAB SP, por meio de sua Comissão de Direitos Humanos, juntamente com cerca de 200 entidades de vários setores da sociedade civil, como as Centrais Sindicais, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), União Nacional dos Estudantes (UNE) e Associação Brasileira de Imprensa (ABI), lança o manifesto Vacinação Já, que pleiteia o início imediato da vacinação gratuita e para todos, sem interferências políticas que atentem contra a saúde dos brasileiros.

A manifestação pública é reflexo de decisões do Governo Federal, como o veto à autorização de gastos especiais, que permitiria a vacinação ampla à população. As entidades pedem a derrubada do veto presidencial, em todas as instâncias, pois sua manutenção coloca em risco a vida dos cidadãos.

A ação faz ainda um apelo para que a vacina não tenha viés político e para que a sociedade se mobilize junto aos governos estaduais e municipais para o início urgente da imunização.

O evento de apresentação do manifesto contará com as participações do presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, do presidente da OAB SP, Caio Augusto Silva dos Santos, do vice-presidente da OAB SP, Ricardo Toledo, da presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB SP, Ana Amelia Mascarenhas Camargos, entre outros representantes das diversas entidades que subscrevem o documento. A transmissão será realizada pela WebTV da OAB SP no YouTube.

Manifesto Vacinação Já

Data: 14/01/2021

Horário: 17 horas

Para acompanhar, acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=AMCRQDXqo6k&feature=youtu.be