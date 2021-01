Em Santana, motorista perde controle do carro e bate em banca de jornal

Um motorista perdeu o controle do veículo que dirigia e bateu em uma banca de jornal que ficava na esquina da Rua Voluntários da Pátria com a Avenida Brás Leme, na região de Santana, Zona Norte de São Paulo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (12).

A colisão foi tão forte que a banca, que ficava na esquina, foi arrastada pela calçada, e atingiu parte da marquise das lojas.

O carro só parou quando atingiu o poste. O acidente ocorreu por volta das 7h30. O motorista, um homem de 35 anos, foi levado para o pronto-socorro Santana.

Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde do rapaz.

Apesar de ser uma região com grande movimentação de pessoas, por conta do comércio local, nenhuma outra pessoa, além do motorista, ficou ferida na colisão.

Outro acidente na ZN:

Ontem, também na Zona Norte de São Paulo, um caminhão do Corpo de Bombeiros tombou após perder o freio em uma rua no bairro do Tremembé. O motorista conseguiu jogar o veículo para um barranco para que ele não atingisse nenhuma casa.

Um bombeiro ficou ferido e foi levado para um hospital da região.