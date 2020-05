Empreenda Rápido oferece curso de qualificação e empréstimo com condições especiais

Para ajudar empresários a superar essa crise causado pelo coronavírus (Covid-19), o governo de São Paulo e o Sebrae-SP oferecerão curso de capacitação e opções de créditos para empreendedores de São Paulo. para conhecer sobre o programa, clique aqui.

O curso do programa Empreenda Rápido oferecerá capacitação em gestão; qualificação técnica; orientações para formalização e ferramentas para melhorar a competitividade e entre outras vantagens. O programa é voltado para empreendedores informais e formais.

Condições de crédito para empresários

Para auxiliar os empreendedores formais e informais a atravessarem a crise, o Estado e o Sebrae-SP anunciaram empréstimos com condições especiais, sendo R$ 100 milhões do Banco do Povo e R$ 50 milhões do Sebrae-SP.

No Empreenda Rápido, são R$ 15 milhões disponibilizados a juro zero. Além disso, a linha de crédito será de até R$ 15 mil, com até 24 meses para pagamento e carência de um a três meses. O restante do valor da linha, R$ 35 milhões, serão para empréstimos com juros de 0,35% ao mês. Terão acesso ao crédito somente os microempreendedores que concluíram o curso de qualificação no programa Empreenda Rápido, e não possuam restrições cadastrais no CNPJ e CPF.