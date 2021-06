Empreendedor digital lista 6 maneiras de gerar renda extra pela internet

De acordo com uma pesquisa do E-commerce Brasil, o varejo online cresceu 72% somente no primeiro trimestre de 2021. Por isso, essa é a grande tendência para o ano que pode possibilitar um aumento na receita de muitos empreendedores. Rodrigo Volponi, empreendedor digital há mais de 11 anos – CEO da Web Mentoring, listou seis dicas de como criar um negócio digital simples e vender pelas redes sociais. Confira:

OFF para o ON

Você já tinha uma loja física e está buscando escalar seu negócio? A dica do Rodrigo Volponi é: “Você tem dois caminhos: abra uma loja virtual gratuita ou cadastre-se em Marketplaces como Magazine Luiza, Americanas e Mercado Livre. É necessário avaliar as diferenças entre cada um e, se você tiver um bom estoque, é possível operar nos dois formatos. Ter sua própria loja e também revender por meio de parceiros”.

Venda cursos online

Se você possui conhecimentos técnicos em alguma área, um bom caminho é entrar no mercado de cursos online. “Digamos que você é um professor de francês, é possível que você passe a oferecer conteúdos gratuitos pelo Instagram ou Youtube, até o ponto em que as pessoas vão enxergar você como referência no assunto e terão interesse em comprar um curso completo seu. Aliás, hoje existem ótimas plataformas como Hero Spark ou Hotmart que auxiliam neste processo.”.

Cadastre-se em plataformas de serviços online

Plataformas como o GetNinjas ajudam prestadores de serviços a encontrarem parceiros. “Se você é designer ou até mesmo eletricista, dá para conseguir uma grana por meio do aplicativo”, explica Volponi

Venda produtos usados

Com a disseminação de uma economia sustentável, é possível vender produtos usados por plataformas como Enjoei ou até mesmo pelo próprio Instagram. “Essa é uma área em crescimento, as pessoas gostam de comprar pelas redes sociais e se você oferece um produto legal, em boas condições, por um preço mais baixo, a chance de sucesso é grande”.

Faça parte de comunidades digitais

Dentro do universo de Marketing Digital, uma função é de extrema importância para as o processo de vendas de treinamentos online: o customer success. “Para que um lançamento seja 100% eficaz, precisam ter pessoas que atendam e tirem dúvidas de clientes e prospectos, oferecendo facilidades de pagamento e auxiliando no processo de compra. Esse profissional trabalha exclusivamente online, via WhatsApp e outros canais digitais e pode atender vários clientes ao mesmo tempo, pois os processos são automatizados”, explica Volponi.

Seja um afiliado digital

No mundo dos cursos online, existem especialistas que ensinam o conteúdo e também os afiliados que ajudam a promover o curso e ganham comissão por venda.