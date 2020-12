Empresa levará Wi-Fi gratuito a terminais de ônibus em Santana e Parada Inglesa

A operadora de telecomunicações Linktel fechou uma parceria com a Unitah Empreendimentos – concessionária responsável pela administração de 13 terminais de ônibus integrados ao Metrô de São Paulo – para disponibilizar sinal gratuito de Wi-Fi aos usuários que frequentam esses locais. Já presente em algumas estações de metrô e trem, será a primeira vez que terminais de ônibus da capital passam oferecer internet gratuita. Entre os terminais contemplados, estão Santana e Parada inglesa, ambos localizados na Zona Norte de São Paulo.

A expectativa é que até o primeiro trimestre de 2021 o sistema esteja liberado aos mais de 1,5 milhão de usuários que circulam diariamente pelas 13 estações. O primeiro terminal a ter sinal liberado será o do Tatuapé, previsto para estar pronto até o final de dezembro. Os espaços fazem parte do projeto ‘Praça Unitah’, que está revitalizando as estruturas dos terminais, com uma oferta ampliada de comércio e de serviços, além de uma nova gestão na área de segurança, zeladoria e paisagismo.

Na avaliação do presidente da Unitah, Luiz Fernando Ferraz Bueno, a iniciativa levará ainda mais comodidade aos usuários de transporte em São Paulo, que terão à disposição uma conexão de internet de qualidade. “A proposta do Praça Unitah é gerar bem-estar e conveniência aos cidadãos paulistanos. A oferta de internet gratuita nos terminais proporcionará uma experiência ainda mais completa às pessoas que frequentam os terminais, que poderão aproveitar seu tempo tranquilamente enquanto realizam compras ou se alimentam nas novas lojas inauguradas no local”, afirma Bueno.

A Linktel irá instalar o sistema ABGN/AC para diversos usuários conseguirem realizar acessos simultaneamente. Os equipamentos disponibilizados pela empresa são similares aos utilizados nos aeroportos e redes de metrô de outros países como o Heathrow em Londres, JFK de Nova York e o Haneda em Tóquio. “Estamos buscando o que de mais moderno existe para que o público possa acessar informações e redes sociais, como Facebook e WhatsApp, como se estivessem em suas residências”, afirma Jonas Trunk, presidente da Linktel.

Uma das vantagens do sistema implantado pela Linktel é que o Wi-Fi funcionará de forma interligada com o sistema de Wi-Fi das estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e com o Metrô paulistano. “O passageiro poderá continuar usando o nosso sistema mesmo quando troca de transporte. Os terminais escolhidos possuem alto fluxo médio de passageiros e poderão ter acessos simultâneos de diversos usuários”, informa Trunk.

A velocidade média da conexão nos terminais será de 10M, o suficiente para proporcionar uma boa experiência de navegação em redes sociais, sites, aplicativos de mensagens e troca de e-mails. Todos os terminais serão abordados por uma rede gigabit garantindo milhões de usuários utilizando a mesma rede simultaneamente. Cada pessoa poderá usar a rede por 60 minutos.