Enel é multada pelo Procon-SP por prática abusiva

Na última quarta-feira (8), a Fundação Procon-SP anunciou que irá multar a distribuidora de energia elétrica Enel por prática abusiva. A empresa recebeu mais de 21 mil queixas em razão do valor da fatura, bem maior que o esperado pelos clientes.

As reclamações em relação ao valor da conta tiveram um crescimento significativo no final do mês de junho, quando as leituras voltaram a serem feitas pelos fiscais da empresa. Desde o final de março as contas estavam sendo emitidas com base no consumo médio ou pela autoleitura fornecida pelos clientes em razão do coronavírus (covid-19).

O Procon-SP revelou que, em maio, foram feitas 877 reclamações, mas no mês de junho esse número chegou a 4.151, sendo que o pico dos atendimentos ocorreu no dia 24, com mais de 1 mil registros, justamente no dia da volta das leitura dos medidores.

Antes da decisão da multa, a entidade se reuniu com a Enel e com o Ministério Público de São Paulo para tratar das contas de energia questionadas. De acordo com o Procon-SP, a empresa concordou em rever as contas dos consumidores que registraram reclamação e que já estão sendo analisadas por uma “força-tarefa” formada por especialistas da instituição.

Parcelamento de conta

A Enel concordou em fazer o parcelamento somente das contas em que os consumidores fizeram a reclamação. A proposta do Procon-SP era para que todas as contas que sofreram o aumento fossem parceladas automaticamente.

Em nota, a distribuidora de energia informa que “passou a disponibilizar para todos os seus clientes a opção de parcelamento da conta de energia em até 10 vezes na fatura ou 12 vezes no cartão de crédito”.

Ela destaca que a escolha do parcelamento é do cliente, mas que é “uma opção incentivada, principalmente, para os clientes que receberam a conta com valor maior em junho, após a retomada da leitura presencial dos medidores”.

Para realizar a negociação, os clientes podem acessar o Portal de Negociação, o aplicativo ou Central de Atendimento: 080072 72 120.

Conta de luz mais cara

Em meio a toda essa polêmica, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) permitiu o aumento na taxa das contas de luz em São Paulo. A medida passou a valer no último sábado (4). Com a decisão, o consumo de luz médio subiu 4,23%.

A justificativa do aumento da taxa ocorre em razão do reajuste do custo na aquisição de energia da hidrelétrica de Itaipu, devido ao aumento do dólar, além dos custos de transmissão de energia.

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil