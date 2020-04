Enel oferece opção de autoleitura do medidor para clientes de São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo já disponibilizou o serviço de autoleitura do medidor de energia para os clientes residenciais e pequenos comércios. O serviço está disponível durante este período crítico de avanço do Coronavírus e permitirá reduzir o número de leituristas nas ruas, protegendo clientes e colaboradores.

Os clientes que não fizerem a autoleitura terão a conta de energia calculada pela média de consumo dos últimos doze meses, conforme regra anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Nesse caso, a diferença entre o valor faturado e o que realmente for consumido será compensada na conta de energia quando for retomada a leitura.

“Por meio da autoleitura, o cliente poderá informar à distribuidora o consumo de energia exibido no seu medidor, informação que será utilizada pela Enel para proceder o faturamento pelo real valor consumido”, explica Márcia Sandra Roque, Diretora de Mercado da Enel Brasil.

Como funciona a autoleitura

Na conta de luz, consta a data prevista para leitura do mês seguinte, que será o dia limite para o cliente enviar as informações à distribuidora. O cliente poderá fazer a autoleitura até dois dias antes dessa data ou no próprio dia. Por exemplo, se a próxima leitura será em 28 de abril, o cliente tem os dias 26 e 27 para informar à Enel os números registrados no medidor.

Para viabilizar a autoleitura, o cliente fotografa os números que aparecem no medidor e envia a imagem para os canais digitais da distribuidora: App Enel SP no Android (http://bit.ly/2VmOsIj) ou no IOS (https://apple.co/2VpYh8q) e no site https://portalhome.eneldistribuicaosp.com.br. Também é possível pelo call center (0800 7272 120). Neste caso, o cliente digita os números registrados no medidor.

É importante que os clientes mantenham seu cadastro atualizado pelos canais digitais da Enel Distribuição São Paulo, por meio dos quais também pode optar por receber a fatura por e-mail e segunda via da conta.

“Apesar de ter suspendido neste momento de crise a leitura dos medidores, continuaremos entregando mensalmente a conta de todos os clientes, seja fisicamente, seja por e-mail para aqueles que já são cadastrados para o recebimento digital.

Reforçamos ainda para que os clientes façam a adesão à conta por meio digital, contribuindo dessa forma para a redução de pessoas em circulação nas ruas. Cabe reforçar que permanecemos executando todos os serviços essenciais de manutenção da rede e de atendimento emergencial e comercial, assegurando aos consumidores a continuidade das operações da empresa”, diz Márcia.

Serviço

Além da autoleitura, da fatura por e-mail e da segunda via da conta, os clientes podem usar os canais digitais para cadastro de débito automático, alteração de titular, consulta de débitos, alteração de data de vencimento, pedido de segunda via, informar falta de energia, dentre outros.

App Enel SP disponível gratuitamente para download:

Android (http://bit.ly/2VmOsIj); IOS (https://apple.co/2VpYh8q)

Site https://portalhome.eneldistribuicaosp.com.br

Sobre a Enel Distribuição São Paulo

A Enel Distribuição São Paulo é uma empresa da multinacional de energia Enel. A companhia é a maior distribuidora do país em número de clientes e atende 7,2 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, um dos principais centros econômico-financeiros do Brasil e do mundo. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.