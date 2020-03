Enel suspende cortes de energia pelos próximos 90 dias

Na manhã de hoje (25), a Enel Brasil divulgou uma nota declarando que irá suspender o corte no fornecimento de energia elétrica aos consumidores residenciais (rurais e urbanos) e serviços essenciais durante os próximos 90 dias. A medida é uma forma de aliviar à população em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) em São Paulo.

A decisão acontece um dia após o Ministério Público de São Paulo recomendar que as concessionárias de água (Sabesp) e de luz (Enel) suspendam temporariamente os cortes de fornecimento por inadimplência.

A fornecedora de energia destacou que a medida não é válida para grandes clientes, como indústrias e comércios, e clientes que cancelarem a modalidade de pagamento por débito automático em conta ou outras formas de pagamento eletrônico.

Para respeitar a decisão de quarentena e reduzir a circulação de pessoas nas ruas, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) autorizou a emissão da conta de energia pela média do consumo dos últimos 12 meses. Nos casos em que o procedimento for adotado, não serão alteradas as datas de vencimento das contas.

Para não ficar em débitos com a Enel, os clientes poderão acessar os meios eletrônicos para ter acesso as contas de luz. A empresa também reforçou o atendimento em todos os seus canais digitais para que os clientes possam entrar em contato com suas respectivas distribuidoras.