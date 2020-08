Enquanto os cinemas não reabrem, Mulan estreia na streaming Disney+

Os produtores do live action Mulan anunciaram que o filme fará sua estreia no dia 4 de setembro, na plataforma de streaming Disney+. O lançamento do longa vinha sendo adiado em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), no qual levou o fechamento das salas de cinema em todo o mundo.

A plataforma de streaming da Disney ainda não está disponível no Brasil, então nós teremos que esperar um pouco mais para assistir um dos filmes mais aguardados do ano.

O filme é uma adaptação da animação de mesmo nome que fez sucesso em 1998 e a produção custou 200 milhões de dólares. Em Mulan, Hua Mulan (Liu Yifei) é a espirituosa e determinada filha mais velha de um honrado guerreiro. Quando o Imperador da China emite um decreto que um homem de cada família deve servir no exército imperial, Mulan decide tomar o lugar de seu pai, que está doente.

O live action estará disponível para os usuários da plataforma Disney+ por US$ 29.99.

Muitos especialistas indicam que a pandemia do coronavírus apenas tenha acelerado uma tendência de que é “pular” o cinema, levando o filme a estreiar direto nas plataformas digitais.

Vale lembrar que muito dos filmes que concorreram ao Oscar deste ano não foram transmitidos nas telonas, como é o caso de “O Irlandês”, “História de um casamento”, “Dois Papas” e entre outros.

Foto: Divulgação