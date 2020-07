Entidade questiona multa aos comerciantes por clientes sem máscara

Na última sexta-feira (3), a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) enviou um ofício ao Governo de São Paulo contra a aplicação da multa de R$ 5.025,02 em comerciante por clientes que não estiver usando a máscara.

Desde o dia 1º de julho, a gestão estadual determinou que, quem for visto em vias públicas sem o item de proteção receberá uma multa de R$ 500. Já quem for visto sem a máscara em espaços privados (comércio em geral), a multa será aplicada no dono do estabelecimento e terá o valor de R$ 5.025.

Além disso, os comércios que não tiverem cartazes indicando a obrigação do uso obrigatório da máscara receberão uma multa de R$ R$ 1.380. A fiscalização acontece por meio das prefeituras e Vigilância Sanitária.

De acordo com Alfredo Cotait Neto, presidente da ACSP, “A multa representa um risco muito grande para o varejo e pode inviabilizar a sobrevivência da empresa”. Ele complementa dizendo que “O cliente pode entrar com a máscara e retirar quando estiver lá dentro, por exemplo. O lojista não pode ser punido por isso”.

Em nota, a ACSP afirma que “tem orientado os empresários a adotar todos os procedimentos de segurança”. Além disso, ela lembra o governador João Doria (PSDB) da “contribuição dada pelas empresas no período de pandemia”, por fim, pede para que, ao invés de multa, seja “aplicada uma advertência ou procedimento educativo”.

O uso de máscara já era obrigatório desde o dia 7 de maio. Já no transporte público, o item era obrigatório desde o inicio de abril. Na ocasião, o governador destacou que índice de paulistanos que usam máscara é de 97%, já pelo estado a taxa é de 93% da população.

Os quase 100 dias de quarentena em São Paulo, resultou em fechamentos de empresas e perda de postos de trabalho. Isso impactou severamente a economia do país. Segundo estimativa do Banco Central, o Brasil terá uma queda de 6,5% do PIB.

“Muitas destas empresas, inclusive, não sobreviveram aos quase 100 dias de portas baixadas e levaram com elas milhares de empregos formais, provocando um duro golpe na economia do país”, lembra Cotait.