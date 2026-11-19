[wp_bannerize_pro categories="homeinicio" orderby="random" numbers="1"]

Com a chegada do período chuvoso, moradores devem ficar atentos aos cuidados necessários para evitar transtornos e contribuir para a segurança de toda a comunidade.

Um dos principais problemas enfrentados pelos bairros nesta época é o descarte irregular de lixo em ruas, calçadas e terrenos baldios. Garrafas plásticas, sacolas, entulho e outros resíduos acabam sendo levados pela água da chuva e obstruem bocas de lobo e galerias pluviais, aumentando o risco de enchentes.

A colaboração da população é fundamental. Especialistas recomendam que os moradores mantenham calhas limpas, não descartem resíduos em vias públicas e utilizem corretamente os serviços de coleta seletiva, ecopontos e cata-bagulho disponibilizados pelo município.

Você sabe onde descartar corretamente móveis, entulho, recicláveis e outros materiais? O descarte correto depende do tipo de material e das regras, mas em geral funciona assim:

Ecopontos: descarte correto, gratuito e acessível para todos

Distribuídos em diversas regiões da cidade, os Ecopontos da Prefeitura de São Paulo desempenham um papel fundamental na limpeza urbana e na preservação ambiental. Esses espaços públicos permitem que os moradores realizem, de forma voluntária e gratuita, o descarte adequado de materiais que não podem ser destinados à coleta domiciliar convencional.

Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, os Ecopontos ajudam a combater o descarte irregular de resíduos em ruas, calçadas, córregos e terrenos baldios, reduzindo riscos de enchentes, proliferação de pragas e degradação dos espaços públicos. Os ecopontos costumam receber:

Entulho de pequenas obras (tijolos, concreto, azulejos)

Madeira

Móveis velhos

Eletrodomésticos e eletroeletrônicos

Podas de árvores e restos de jardinagem

Recicláveis (papel, plástico, metal e vidro)

Pneus (em alguns locais)

Não devem ser descartados:

Lixo doméstico comum

Resíduos hospitalares

Produtos químicos perigosos (tintas, solventes, agrotóxicos)

Materiais contaminados

Cata-Bagulho

O serviço de Cata-Bagulho, é oferecido pela Prefeitura de São Paulo, atende todas as regiões da cidade em datas previamente programadas. A frequência da coleta varia conforme a localidade, podendo ocorrer semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. A iniciativa tem como objetivo facilitar o descarte adequado de objetos volumosos, contribuindo para a limpeza urbana e ajudando a prevenir o entupimento de bueiros e galerias pluviais, especialmente durante o período de chuvas. Entre os materiais normalmente recolhidos pelo serviço de Cata-Bagulho estão:

✅ Móveis usados (sofás, armários, mesas, cadeiras)

✅ Colchões e camas

✅ Eletrodomésticos grandes (geladeira, fogão, máquina de lavar)

✅ Objetos volumosos que não cabem na coleta comum

Geralmente não recolhe:

❌ Entulho de construção

❌ Terra, areia e pedras

❌ Restos de poda e jardinagem

❌ Lixo doméstico ensacado

❌ Materiais perigosos

Para mais informações acesse: https://prefeitura.sp.gov.br/