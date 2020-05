Equipe da UBS Vila Barbosa orientam moradores do Mandaqui sobre os cuidados com a saúde

Na última segunda-feira (18) a equipe de saúde UBS/AMA Integrada Vila Barbosa percorreu as ruas do Mandaqui orientado os moradores sobre os cuidados com a saúde. A ação contou com ao apoio da CUFA (Central Única das Favelas), no qual distribuiu 282 botijões de gás aos moradores da região.

As equipes de saúde distribuíram máscaras e álcool em gel e reforçaram sobre a importância de ficar em casa durante a quarentena. Também foi falado sobre o uso de máscaras para se proteger do coronavírus (covid-19), além de ensinar a técnica de lavagem das mãos.

No último sábado (16), o percentual de isolamento social na cidade foi de 52%, segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo do Estado de São Paulo. No entanto, a recomendação é para que seja atingida a marca mínima de 55%, sendo que a taxa considerada ideal é acima de 70%.

Fotos: Secom/Divulgação