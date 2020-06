Escalada de violência policial faz Doria rever treinamento da corporação

Nos últimos dois finais de semana, agentes da Policia Militar foram flagrados praticando violência desproporcional durante abordagens contra moradores das periferias de SP. Em razão disso, o governador João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (22), um programa que irá “retreinar” todo o escalão da PM.

O caso que chamou mais atenção aconteceu no dia 13 de junho, sábado, justamente na zona norte, no bairro do Jardim Fontalis, no qual um vídeo mostra um jovem sendo espancado por policiais militares sem esboçar reação.

Já o caso mais recente aconteceu neste final de semana (20), mas desta vez em Suzano, no qual um policial estrangulou um rapaz até ele ficar desacordado. Esse último caso foi semelhante ao que ocorreu com George Floyd, um homem negro dos Estados Unidos morto estrangulado por um policial, o episódio desencadeou uma série de protestos em diversas cidades do país e do mundo.

Programa Retreinar

Segundo o governador, o programa: “Vai atender coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães e tenentes, iniciando pelo comando da PM e depois na Academia do Barro Branco, para que possamos retreinar todo o comando das nossas tropas”, e complementa: “Maus policiais que insistem em usar violência desnecessária junto à população vão compreender que isto não é aceitável na PM de São Paulo”.

A expectativa de Doria é que o treinamento chegue a sargentos, cabos e soldados da PM em um prazo de 20 dias. Por fim, ele reforça mais rigor nas investigações sobre casos de má conduta policial ou uso excessivo da força durante ocorrências.

Ao menos 220 policiais envolvidos em falhas graves ou crimes já foram demitidos ou expulsos das forças de segurança de São Paulo desde o início de 2019.

Mudança de discurso

Apesar de hoje criticar abuso de violência policial, em sua campanha e logo quando assumiu o governo de SP, o discurso de Doria era outro. Assim que foi eleito, o governador declarava que a policia militar iria “atirar para matar”, além de prometer “os melhores advogados” aos policiais que tenham tirado uma vida.

Esses discursos relacionado ao aumento da letalidade da policia era uma das bandeiras do, então, candidato à presidência Jair Bolsonaro. Na época, Doria buscava vincular sua imagem a de Bolsonaro, criando o slogan “BolsoDoria”.

No entanto, muitos oficiais e parlamentares da Bancada da Bala criticam abertamente o governador, entre eles está o senador Major Olímpio (PSL), que chegou a bater boca com Doria durante uma visita ao Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).

Mudança no protocolo de abordagem policial

Parlamentares e movimentos sociais têm se reunido para debater uma mudança no protocolo de abordagem policial. O encontro acontece por meio da Frente Parlamentar de Igualdade Racial da Assembleia Legislativa Estadual de São Paulo (ALESP).

Um dos membros deste grupo de trabalho é o Co-Deputado Estadual da Mandata Ativista, Jesus dos Santos (PDT), no qual revela que os casos recentes de violência policial “Estão distante de ser uma novidade, a única diferença é que, nesses novos casos, os moradores conseguiram filmar as cenas de violência”.

“O mesmo policial garantidor de direitos que circula nos bairros nobres, é o mesmo policial agressor que circula nas periferias […] isso não é exclusividade de um ou outro policial, mas sim uma ação institucionalizada da Policia Militar”, descreve o parlamentar.

Cresce mortes pela PM durante Pandemia

Apesar da pandemia do coronavírus (covid-19) pelo Brasil, a mortalidade da PM não diminuiu. Segundo dados divulgados pelo Governo de São Paulo e publicados no Diário Oficial, o número de mortes envolvendo policiais no mês de abril foram de 116 casos, 1 óbito a cada 6 horas.

Se compararmos o mesmo número com o mês março, houve um aumento de 54,6% em abril. Em contra partida, houve uma queda drástica em crimes cometidos durante este período.

Segundo dados da Secretária de Segurança Pública, o número de roubos caiu cerca de 37% quando comparado no mesmo mês do ano passado. Já os furtos a queda foi quase pela metade.

Vale destacar que um dado divulgado no inicio de fevereiro revelou que a letalidade dos agentes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) praticamente dobrou em um ano.

A pesquisa foi apresentada pela Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, órgão independente responsável por receber as queixas e cuidar do monitoramento de ações policiais, que mostrou de 2018 a 2019 houve um crescimento de 98% de mortes praticadas por policiais da Rota.